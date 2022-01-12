رئيس وزراء كازاخستان يوصي في أولى مهامه بإعداد برنامج عمل حكومي

أصدررئيس وزراء كازاخستان عليخان سمايلوف تعليماته لوزارة الاقتصاد الوطني بوضع مشروع برنامج عمل حكومي للعام الحالي بحلول20 يناير وأوعز بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات

وأشار سمايلوف إلى أن رئيس الدولة أصدر تعليماته بوضع برنامج عمل حكومي لعام 2022 في غضون ثلاثة أسابيع.

إقرأ المزيد

ووفقا له، فإن الإجراءات المخطط لها في البرنامج يجب أن تكون قابلة للتحقيق هذا العام والعمل على مستوى عالي الجودة.

وقال: "إنني أوعز إلى وزارة الاقتصاد الوطني مع هيئات ومؤسسات الدولة بوضع مشروع برنامج وتقديمه إلى الحكومة بحلول 20 يناير".

كما أوعز سمايلوف في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة اليوم الأربعاء إلى وزارة الدفاع بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات، "وزارة الدفاع والجهات المعنية تعمل على وضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة ومجتمع المخابرات وزيادة القدرة الدفاعية للجيش بشكل جذري وتقديمها إلى جهاز مجلس الأمن للاجتماع المقبل".

من ناحية أخرى، قال وزير الصناعة، كايربيك أوسكينباييف، إن مطار ألما آتا جاهز من الناحية الفنية لاستئناف العمليات.

من جهته اعتمد البنك الوطني ووكالة المراقبة المالية ووكالة تنظيم وتنمية السوق المالية أمرا يهدف إلى تعزيز الرقابة على السحب غير المشروع للأموال من البلاد.

المصدر: نوفوستي