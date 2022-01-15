ثلاثة زلزال متتالية تضرب مناطق مختلفة في إيران
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6f9
تعرضت محافظات مختلفة في إيران لثلاث زلازل عصر السبت، تراوحت قوتها بين 4.3 درجة و5.1 درجة على مقياس ريختر، دون أن تسفر عن خسائر مادية تذكر.
وضربت هزة بقوة 4.3 درجة محافظة بوشهر جنوب إيران، فيما ضربت هزة أخرى بنفس القوة محافظة أذربيجان الغربية على الحدود مع العراق.
وضربت هزة ثالثة بقوة 5.1 درجة محافظة كرمان وسط البلاد.
وتم تسجيل إصابتين طفيفتين وأضرار مادية بسيطة في محافظة كرمان، حيث شهدت الهزة الأقوى.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.