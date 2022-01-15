ثلاثة زلزال متتالية تضرب مناطق مختلفة في إيران

تعرضت محافظات مختلفة في إيران لثلاث زلازل عصر السبت، تراوحت قوتها بين 4.3 درجة و5.1 درجة على مقياس ريختر، دون أن تسفر عن خسائر مادية تذكر.

وضربت هزة بقوة 4.3 درجة محافظة بوشهر جنوب إيران، فيما ضربت هزة أخرى بنفس القوة محافظة أذربيجان الغربية على الحدود مع العراق.

إقرأ المزيد

وضربت هزة ثالثة بقوة 5.1 درجة محافظة كرمان وسط البلاد.

وتم تسجيل إصابتين طفيفتين وأضرار مادية بسيطة في محافظة كرمان، حيث شهدت الهزة الأقوى.

المصدر: RT