بعد 3 سنوات على الكارثة.. إيران تنشر فيديو يوثق لحظة تحطم طائرة شحن قرب طهران

نشرت إيران لأول مرة مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" تابعة للجيش الإيراني في منطقة سكنية بضواحي طهران، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة للكارثة.

ووقع الحادث في 14 يناير عام 2019 في منطقة زيبا دشت السكنية قرب مطار فتح في مدينة كرج غرب طهران، عندما خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار فتح، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

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ولم ينج في الحادث سوى شخص واحد من أصل 16 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

المصدر: RT