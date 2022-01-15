قبل 3 أسابيع من افتتاح الأولمبياد.. "أوميكرون" يصل بكين

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا في العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.

وأكد المسؤول الصحي في بكين، بانغ شينغو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت أن حالة الإصابة الأولى بـ"أوميكرون" في المدينة رصدت في منطقة هايديان التي تضم مقرات الكثير من شركات التكنولوجيا.

#Beijing's Haidian District reported one new #COVID case. The community where the infected one lives has been locked down. Meanwhile, the #Omicron variant has been founded in six regions of the country so far. pic.twitter.com/J31ncnqwRA — Jiang Jiang (JJ) (@JiangJiang43) January 15, 2022

وأشار بانغ إلى أن السلطات تنفذ حاليا عمليات الفحص في مقر إقامة المريض ومبنى المكاتب الذي يعمل فيه، مع فرض قيود على الوصول إلى 17 مكانا على صلة بالمصاب.

وإجمالا، تم رصد إصابات بـ"أوميكرون" حتى اليوم في ست مناطق داخل الصين، منها مدينتا زوهاي وتيانجين.

المصدر: وكالات