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برلماني إيراني: يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما

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برلماني إيراني: يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما
AP
علما إيران والسعودية
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أوضح جليل رحيمي جهنابادي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أنه "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية، وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال جليل رحيمي جهنابادي: "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما، وستكون لذلك آثار مهمة في تخفيف التوترات الإقليمية وزيادة تماسك العالم الإسلامي".

وأضاف: "يتعين على الأجهزة الأمنية والإعلامية أن تتوخى الحذر من الأعمال الخبيثة للكيان الصهيوني وحماقات المتطرفين".

المصدر: RT

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