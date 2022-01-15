برلماني إيراني: يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما

أوضح جليل رحيمي جهنابادي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أنه "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية، وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال جليل رحيمي جهنابادي: "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما، وستكون لذلك آثار مهمة في تخفيف التوترات الإقليمية وزيادة تماسك العالم الإسلامي".

وأضاف: "يتعين على الأجهزة الأمنية والإعلامية أن تتوخى الحذر من الأعمال الخبيثة للكيان الصهيوني وحماقات المتطرفين".

#روابط دو‌کشورمهم #ایران و #عربستان در حال احیا و #سفارتخانه ها در حال آماده شدن برای بازگشایی است این امر آثار مهمی در کاهش تنش های منطقه ای و افزایش انسجام جهان #اسلام دارد،نهادهای امنیتی و رسانه ها مراقب رذالت #صهیونیستها و حماقت #افراطیون باشند. pic.twitter.com/4oIepN7ISd — جلیل رحیمی جهان آبادی (@Drjalilrahimi) January 15, 2022

المصدر: RT