الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في ملف المفاوضات مع السعودية
AP Michael Gruber
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية، ضمن أجندتها.
و في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعید خطيب زادة: "إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال، وحاولنا أن نواصل هذه المفاوضات، وعلاقاتنا مستقرة، رغم الملفات الخلافية بین البلدین".
وأضاف سعيد خطيب زادة: "ندعو التحالف العربي إلى التخلي عن الطريق الخطأ، وندعو إلى إنهاء الأزمة من خلال حوار يمني".
المصدر: "إيرنا"
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