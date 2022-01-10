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الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في ملف المفاوضات مع السعودية

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الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في ملف المفاوضات مع السعودية
AP Michael Gruber
العلم الإيراني
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية، ضمن أجندتها.

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و في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعید خطيب زادة: "إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال، وحاولنا أن نواصل هذه المفاوضات، وعلاقاتنا مستقرة، رغم الملفات الخلافية بین البلدین".

وأضاف سعيد خطيب زادة: "ندعو التحالف العربي إلى التخلي عن الطريق الخطأ، وندعو إلى إنهاء الأزمة من خلال حوار يمني".

المصدر: "إيرنا"

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