استقالة صهري نزارباييف من منصبيهما كرئيسين لشركات وطنية

غادر ديماش دوسانوف، زوج علياء نزارباييفا الابنة الصغرى لرئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، منصبه كمدير عام لشركة KazTransOil الحكومية.

وجاء في بيان صدر عن صندوق "Samruk-Kazyna"- أحد المساهمين في شركة KazTransOil: "بقرار مجلس إدارة شركة KazTransOil بتاريخ 14 يناير 2022، تم إنهاء صلاحيات ديماش دوسانوف كمدير عام وكرئيس مجلس الإدارة الشركة، وفقا لطلبه".

وأشار البيان، إلى أنه اعتبارا من نفس التاريخ، تم إنهاء صلاحيات خيرات شريبباييف كرئيس لمجلس إدارة الشركة الوطنية QazaqGaz.

وتؤكد وسائل الإعلام الكازاخستانية أن شاريبايف، هو الزوج الثاني للابنة الكبرى للرئيس السابق داريغا نزارباييفا وهي من أعضاء مجلس النواب.

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يوم أمس الخميس، نشرت علياء نزارباييفا رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، ذكرت فيها أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في البلاد، وشكرت شعب كازاخستان على دعمه لوالدها.

وكما لاحظ مستخدمو الإنترنت، ذكر إنستغرام أن صاحب الحساب يتواجد في الإمارات.

ولم تحضر داريغا نزارباييفا، الجلسة البرلمانية في 12 يناير، وتمت الإشارة إلى أنها في إجازة مرضية.

المصدر: نوفوستي