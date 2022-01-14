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البنتاغون: لا نعتقد أن روسيا اتخذت قرارا نهائيا للهجوم على أوكرانيا

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البنتاغون: لا نعتقد أن روسيا اتخذت قرارا نهائيا للهجوم على أوكرانيا
AP Alex Brandon
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أعلن البنتاغون أن واشنطن ليست على قناعة تامة بأن روسيا قد اتخذت قرارها النهائي "للهجوم" على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لدينا الوقت والإمكانيات للحل الدبلوماسي" في أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الدعم العسكري لكييف.

وردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة ردا على "الهجوم الروسي"، قال كيربي: "نحن لسنا على قناعة بأن الرئيس بوتين اتخذ قرارا نهائيا، ولذلك سأمتنع عن الحديث حول ما سنقوم به في حال الاجتياح".

وأشار إلى أن لدى واشنطن "معلومات تدل على أن روسيا تعمل على إيجاد ذريعة لاجتياح أوكرانيا".

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وادعى بأن هناك مجموعة من "العملاء الذي يحضرون للعملية" التي ستبدو كأن هناك "هجوما على السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وقال إن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة "لخط اتصال ساخن" مع روسيا حول أوكرانيا.

وأكد أن هناك 200 فرد من قوات الحرس الوطني الأمريكي في أوكرانيا حاليا، وأن "الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر".

وكانت روسيا قد نفت مرارا صحة الادعاءات الغربية حول تحضير روسيا "لهجوم عسكري" على أوكرانيا.

المصدر: تاس

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