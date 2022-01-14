الكرملين: مزاعم "الاستفزاز الروسي الوشيك في أوكرانيا" باطلة

أكد ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن ما نشرته مصادر إعلامية غربية مجددا حول "استفزاز روسي وشيك في دونباس" جنوب شرق أوكرانيا، "ادعاءات باطلة لا أساس لها".

وقال تعليقا على ما نشرته شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية: "حتى الآن، كل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ولم يؤكدها أي شيء".

ونقلت الشبكة عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن "الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا كانت تستعد لاستفزاز في شرق أوكرانيا، وأنها نشرت مجموعة من النشطاء لتنفيذ عملية سرية في شرق أوكرانيا".

وصدرت منشورات مماثلة من قبل "واشنطن بوست" و"رويترز" و"وكالة الأنباء الفرنسية" و"بلومبرغ".

وسبق أن وصف بيسكوف مثل هذه المعلومات بأنها "تصعيد للتوتر لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن "روسيا لا تشكل أي خطر على أحد".

ولم يستبعد بيسكوف احتمال وقوع استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات، محذرا من أن "محاولات حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة سيكون لها عواقب وخيمة".

المصدر: "تاس"