قراصنة كوريون شماليون يسرقون 400 مليون دولار بهجمات على منصات عملات رقمية

أفاد تقرير نشرته شركة "تشايناليسيس" بأن قراصنة من كوريا الشمالية تمكنوا من سرقة ما قيمته 400 مليون دولار في هجمات على منصات عملات رقمية خلال العام 2021.

وقالت شركة تشايناليسيس الناشطة في التحليلات الجنائية بأسواق العملات الرقمية، إن أصولا رقمية قيمتها تناهز 400 مليون دولار سرقت في سبع هجمات على الأقل.

وأشارت إلى أن السحب يمثل زيادة بنسبة 40٪ عن العام 2020، مضيفا أن الهجمات استهدفت في المقام الأول شركات الاستثمار والبورصات المركزية.

واعتبرت أن العام 2021 كان واحدا من أنجح الأعوام على الإطلاق بالنسبة لقراصنة الإنترنت في كوريا الشمالية.

وأكدت "تشيناليسيس" في استنتاجاتها اعتماد الزعيم كيم جونغ أون على قراصنة تدعمهم الدولة.

وقالت الولايات المتحدة إن جرائم الإنترنت في كوريا الشمالية تساعد في تمويل برنامج الأسلحة النووية وتدعم الاقتصاد الذي أعاقته العقوبات.

وذكرت أن المبلغ الذي أبلغت عنه مجموعة البحث يساوي 1.5٪ تقريبا من اقتصاد كوريا الشمالية في عام 2020 ومن المرجح أن يمثل أكثر من 10٪ من ميزانيتها العسكرية السنوية.

المصدر: وسائل إعلام