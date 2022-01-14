رئيسة وزراء السويد تصاب بكوفيد بعد مناقشات في البرلمان

قال المتحدث باسم رئيسة الحكومة السويدية، في حديث نقلته، وكالة TT اليوم الجمعة، إن نتائج الاختبار أثبتت إصابة رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون بعدوى كوفيد-19.

وأضاف المتحدث: "كانت نتيجة الاختبار السريع لرئيسة الوزراء إيجابية. وهي تتبع الإرشادات الطبية وستواصل عملها من المنزل". وأشار المتحدث إلى أن رئيسة الوزراء بخير.

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يوم الاثنين الماضي، قال رئيس حزب حماية البيئة بير بولوند، ورئيسة حزب الوسط آني لوف، إن اختباراتهما السريعة كانت إيجابية. وأعلنا التزامهما للحجر الصحي الفوري وفقا للقواعد الحالية. وذكرا أنهما أصيبا بكوفيد، بعد المناقشة البرلمانية الأولى لهذا العام في 12 يناير.

المصدر: تاس