بوريل: نعمل على حشد كافة مواردنا لمساعدة أوكرانيا عقب الهجوم المعلوماتي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يحشد "كافة موارده" لمساعدة أوكرانيا، في أعقاب الهجوم المعلوماتي الذي تعرضت له اليوم.

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وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يحشد "كافة موارده" لمساعدة أوكرانيا في أعقاب الهجوم المعلوماتي.

وأكد أن ممثلي اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم الذي "يستحق الإدانة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلن أن "المواقع الالكترونية لوزارة الخارجية وعددا من الهيئات الحكومية الأخرى معطلة بشكل مؤقت".

وأضاف "خبراؤنا يعملون بشكل حثيث لاستعادة عمل الأنظمة المعلوماتية، وقد فتحت الشرطة تحقيقا".

وأعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني أن الهجوم المعلوماتي لم يسفر عن أي تسرب لبيانات شخصية، مؤكدا بدء التحقيقات.

وقال: "لم يتم تغيير محتوى المواقع ولم تسرب أي بيانات شخصية بحسب معلومات أولية".

وقبل أن يعطل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية، نشرت على الصفحة الرئيسية رسالة باللغات الأوكرانية والروسية والبولندية.

وجاء في الرسالة، "أيها الاوكرانيين، خافوا واستعدوا للأسوأ. تم تحميل كل بياناتكم الشخصية على الانترنت". وكانت الرسالة مرفقة بعدة شعارات، منها علم أوكراني مشطوب.

المصدر: AFP