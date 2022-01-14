اختراق مواقع عدة وزارات أوكرانية ونشر تهديدات

قال المتحدث باسم وزارة خارجية أوكرانيا أوليغ نيكولينكو، إن مواقع عدة وزارات أوكرانية، تعرضت للاختراق.

وذكر المتحدث، أنه ظهرت على موقعي وزارة الخارجية ووزارة السياسة الزراعية والغذاء، تهديدات لسكان البلاد.

وأضاف: "نتيجة لهجوم هاكر شديد، تعطلت مواقع وزارة الخارجية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى مؤقتا. ويعمل المتخصصون لدينا لكي تعود هذه المواقع إلى العمل بشكل طبيعي".

في وقت سابق ذكرت الأنباء أن موقع وزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا تعرض للتهكير، وتم نشر هناك نداء للمواطنين بثلاث لغات: الأوكرانية والروسية والبولندية.

وزعم البيان، بأنه تم تحميل جميع المعلومات الشخصية عن الأوكرانيين في "شبكة مشتركة" معينة، وبأنه سيتم إتلاف جميع البيانات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية دون إمكانية استردادها.

وقال البيان: "أيها الأوكراني، جميع المعلومات المتعلقة بك أصبحت عامة، يجب أن تخاف وتنتظر الأسوأ. هذا عقاب لكم بسبب ماضيكم وحاضركم وبسبب فولين وجيش المتمردين الأوكراني وغاليسيا وكل الأراضي التاريخية".

مذبحة فولين – تم خلالها التدمير الشامل للبولنديين في عام 1943 على يد جيش المتمردين الأوكرانيين، وهي واحدة من أكثر الأحداث دموية في الصراع البولندي الأوكراني. وسقط خلالها حوالي 60 ألف شخص. وقعت أحداث دامية مماثلة في غاليسيا وبوليسيا.

المصدر: نوفوستي