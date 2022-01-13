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إيران اختبرت بنجاح أول محرك صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب (فيديو)

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أعلن قائد القوة الجوفضائية الإيرانية أمير علي حاجي زاده أن بلاده أجرت اختبارا ناجحا لأول محرك صاروخي فضائي يعمل بالوقود الصلب.

وفي اجتماع لجمعية المعلمين والعلماء في قم، أشار حاجي زادة إلى الاختبار الذي تم الأسبوع الماضي، وأكد أن الاختبار "كان ناجحا لأول مرة"، وأضاف أن بلاده "من الآن فصاعدا، ستطلق العديد من الأقمار الصناعية بمحركات رخيصة".

وقال إن هيكل الأقمار الصناعية الإيرانية الجديدة، يتكون من مواد غير معدنية، وإن محركها صمم بطريقة ثابتة ما يزيد من طاقة الصاروخ ويوفر التكاليف، وقال إن تلك التكنولوجيا متوفرة في أربع دول فقط في العالم.

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واضاف حاجي زادة أن إنتاج مكونات القوة مستمر في جميع المجالات المتعلقة بالفضاء، وأن إيران أحرزت مستوى من التقدم في مجال الفضاء والأقمار الصناعية بحيث لا يمكن إزالة هذه القوة بالاغتيالات والتهديدات والعقوبات.

وقال إن "الميزانية العسكرية للولايات المتحدة تفوق ميزانية إيران بثمانين ضعفا، بينما ميزانية الامارات تعادل ضعفي ميزانية إيران، وإن الأموال التي تنفقها السعودية على التسليح تعادل 7 أضعاف الأموال التي تخصصها طهران لأغراضها الدفاعية".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

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