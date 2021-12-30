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واشنطن تعرب عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا فضائيا

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واشنطن تعرب عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا فضائيا
RT
واشنطن تعرب عن قلقها حيال إطلاق الصاروخ الإيراني إلى الفضاء
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أعربت واشنطن عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.

وأفادت ناطقة باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بالقلق حيال تطوير إيران مركبات إطلاق فضائي".

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وأضافت أن إطلاق الصاروخ أمر يمثل مصدر قلق كبير في ما يتعلق بانتشار الأسلحة.

وشددت واشنطن على أنها ما زالت تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي هذا الصدد قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية "في ظل انعقاد محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، نسعى للعودة إلى امتثال كامل بالاتفاق".

وبث التلفزيون الإيراني الخميس 30 ديسمبر لقطات تظهر إطلاق صاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء.

وأعلن أحمد حسيني المتحدث بالشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية عن إطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية.

المصدر: وكالات

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