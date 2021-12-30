للمرة الأولى.. إيران تطلق 3 شحنات بحثية في آن واحد للفضاء

أعلن أحمد حسيني، المتحدث بالشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن إطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية.

وأوضح حسيني في تصريح صحفي، أنه بعد توصل إيران إلى قدرات فضائية محلية وامتلاك إمكانية إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، وعليه تبنت الصناعة الفضائية الايرانية مشروع تطوير قاعدة الإمام الخميني الفضائية وحامل الأقمار "سيمرغ".

اطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر حامل الاقمار الصناعية "سيمرغ" https://t.co/W9koIEiViXpic.twitter.com/68sfFQWRyt — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) December 30, 2021

وأكد المتحدث أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" تمت بنجاح وتحققت الأهداف البحثية المستهدفة في عملية الإطلاق هذه.

وأشار حسيني أن المهمة البحثية تضمنت ولأول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة إطلاق 7350 مترا بالثانية.

المصدر: "فارس"