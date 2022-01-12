بريطانيا: دول الناتو أكدت دعمها لسيادة أوكرانيا خلال الاجتماع مع روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن دول الناتو أكدت دعمها لسيادة أوكرانيا خلال اجتماع مجلس روسيا – الناتو.

واتهمت تروس روسيا بـ"انتهاك الالتزامات من خلال أعمالها الأخيرة على حدود أوكرانيا".

وقالت في بيان لها إن "بريطانيا وحلفاءنا موحدون في دعمنا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن نتصدى لتصرفات الكرملين المهددة".

وأضافت أن "ما سيحدث لاحقا ستكون له أهمية حاسمة بالنسبة للسلام والأمن في أوروبا. والطريق الوحيد لروسيا هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة".

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وقالت إن بريطانيا والحلفاء "أكدوا بوضوح لروسيا أن زيادة القوة العسكرية على حدود أوكرانيا... مرفوضة".

وأضافت أن "التدخل العسكري في أوكرانيا لاحقا سيكون خطأ استراتيجيا جديا، وستكون له عواقب جدية بالنسبة للاقتصاد الروسي، بما في ذلك عقوبات منسقة".

يذكر أنه عقد في بروكسل يوم الأربعاء اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، بحثت خلاله روسيا والحلف قضايا الأمن في أوروبا. ومن المقرر أن تجري مشاورات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.

المصدر: "نوفوستي"