واشنطن: الناتو ملتزم بنهج الحوار والردع إزاء روسيا وصد أي عدوان على أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة أن أعضاء حلف الناتو، أكدوا خلال جولة المفاوضات التي جرت بينهم وروسيا في بروكسل اليوم الأربعاء، التزامهم باتباع نهج "الحوار والردع" إزاء موسكو.

وذكرت بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الناتو على حسابها في "تويتر" في أعقاب أول جلسة لمجلس روسيا-الناتو منذ 2.5 عام: "في المفاوضات مع الزملاء الروس، أكد الأعضاء أنهم لا يزالون ملتزمين بنهجنا المزدوج للحوار والردع. سنحافظ على قدراتنا الدفاعية قوية وسنقف موحدين لدرع أي عدوان ضد أوكرانيا، مع إبقاء الباب مفتوحا للحوار الجوهري والدبلوماسية".

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وذكرت البعثة أن مجلس روسيا-الناتو يمثل منصة مهمة للحوار، لاسيما في ظل "تصاعد التوترات نتيجة للعدوان الروسي على أوكرانيا".

In talks with Russian counterparts, Allies stressed that @NATO remains committed to our dual-track approach of dialogue and deterrence. We'll keep our defenses strong, standing united to deter further aggression against 🇺🇦, while remaining open to meaningful dialogue & diplomacy. pic.twitter.com/FGSfRUfetu — US Mission to NATO (@USNATO) January 12, 2022

من جانبها، أشارت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، التي مثلت الولايات المتحدة في المفاوضات، على حسابها في "تويتر": "في اجتماع مجلس الناتو-روسيا اليوم أكدت على المبادئ الأساسية للنظام العالمي وأمن أوروبا: يجب أن يكون لكل دولة حق سيادي في تقرير المسار الخاص بها".

In today’s @NATO-Russia Council, I reaffirmed the fundamental principles of the international system and of European security: Every country has the sovereign right to choose its own path. pic.twitter.com/MNWXWINg8V — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 12, 2022

وتأتي هذه التغريدة على ما يبدو ردا على المطالب التي وجهتها روسيا إلى الناتو لوقف تمدد الحلف شرقا والتخلي عن فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه.

وجاءت هذه المطالب ضمن المبادرة التي تقدمت بها روسيا إلى الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر لوضع نظام ضمانات قانونية ملزمة بغية خفض التوترات العسكرية في أوروبا.

المصدر: RT