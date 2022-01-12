ستولتنبرغ: اتفاق بين روسيا والناتو على استئناف عمل بعثتيهما لدى الجانبين
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي وروسيا أكدا خلال جولة المفاوضات التي جرت بينهما اليوم نيتهما على مواصلة الحوار.
وذكر ستولتنبرغ، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع مجلس روسيا-الناتو (وهو الأول منذ 2.5 عام) أن الحلف وموسكو اتفقا على استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين في موسكو وبروكسل على التوالي.
يتبع..
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