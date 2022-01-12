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فرنسا: "صيغة نورماندي" عادت للعمل

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فرنسا:
Globallookpress Aurelien Morissard via www.imago-images.de
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "صيغة نورماندي" لتسوية النزاع في أوكرانيا، والتي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، "عادت للعمل الآن".

وقال لودريان أمام البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء، إن "صيغة نورماندي كانت خارج العمل لفترة طويلة، لكنها عادت للعمل الآن".

وتابع قائلا: "على طاولة المفاوضات القضايا مثل تبادل الأسرى والشؤون الإنسانية وسحب الأسلحة الثقيلة ووضع دونباس"، مؤكدا أنه "من الضروري العودة إلى هذه المناقشات".

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وأعاد وزير الخارجية الفرنسي إلى الأذهان أن ممثلي فرنسا وألمانيا أجروا مباحثات في كييف وموسكو مؤخرا.

وأكد أن باريس تدعو إلى "حوار جدي مع مطالب" مع روسيا، مضيفا أنه "حذرنا من أن أي اعتداء على وحدة أراضي أوكرانيا ستكون له عواقب كبيرة".

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات المزعومة لهجوم عسكري على أوكرانيا ونفت وجود أي خطط لديها من هذا القبيل.

المصدر: "تاس"

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