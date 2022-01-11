أوكرانيا ترحب بالمفاوضات بين روسيا والغرب حول الضمانات الأمنية

رحبت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء بـ"جهود" القوى الغربية وروسيا الرامية إلى خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا في إطار سلسلة من المحادثات.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، في تصريح مصور نقلته "وكالة فرانس برس": "لا يسعنا إلا أن نشيد بالنوايا والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي بغية خفض التوترات وحل كل المسائل المشتركة حول طاولة المفاوضات".

وأضاف نيكيفوروف: "نثق بشركائنا وبتصريحاتهم بأن أي قرار حول مصير أوكرانيا لن يتخذ من دوننا".

وأكد أن السلطات في كييف "تريد حل النزاع" في شرق أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن وبالطرق السلمية خصوصا".

واستضافت جنيف أمس الاثنين مفاوضات استمرت 7.5 ساعة بين روسيا والولايات المتحدة حول ملف الضمانات الأمنية على رأسها مطالبة الطرف الروسي للناتو بضمان عدم توسعه شرقا، الأمر الذي يرفضه قطعا الجانب الأمريكي.

وتأتي المفاوضات الروسية الغربية على خلفية مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات في كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا وتحذيرات متكررة من قبل الحلف من شن موسكو "أي عدوان جديد" على الأراضي الأوكرانية و"دفع ثمن باهظ" لأي تحرك مماثل.

وإثر مفاوضات جنيف تستضيف بروكسل يوم 12 يناير اجتماعا في إطار مجلس روسيا-الناتو ليرتكز كذلك على ملف الضمانات الأمنية.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات