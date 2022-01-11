بكين تعلق على أنباء وجود رئيس كازاخستان السابق نزاربايف في الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية إن التقارير التي تفيد بأن الرئيس الكازاخستاني السابق نورسلطان نزاربايف موجود في الصين "كاذبة وعارية عن الصحة".

وأضافت، وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء: "هذه معلومات خاطئة تماما. ولاحظنا أن السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان السابق قال إن نزاربايف موجود حاليا في عاصمة البلاد، نورسلطان".

إقرأ المزيد

وانتشرت مؤخرا في وسائل الإعلام شائعات تفيد بأن نزاربايف سافر جوا إلى الصين.

في وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية لنزاربايف بأن الرئيس السابق لكازاخستان موجود في العاصمة نورسلطان، وبأنه دعا جميع سكان كازاخستان إلى الالتفاف حول رئيس الدولة، قاسم جومارت توكايف، للتغلب على التحديات الراهنة وضمان سلامة البلاد.

المصدر: نوفوستي