متحدث باسم نزرباييف يعلق على مكان وجود الرئيس السابق

قال المتحدث باسم الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزرباييف إن الأخير يتواجد في البلاد وتحديدا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، منوها بأن نزرباييف يدعو الجميع إلى دعم الرئيس توكاييف.

ونشر المتحدث الصحفي أيدوس أوكباييف باسم نزرباييف بيانا جاء فيه، "نطلب منكم عدم نشر معلومات خاطئة وتكهنات.. يعقد سيادته نزرباييف عددا من الاجتماعات التشاورية وهو على اتصال مباشر مع رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف".

ولفت المتحدث إلى أن نزارباييف أجرى عدة محادثات هاتفية مع رؤساء الدول الصديقة لكازاخستان.

وأكد السكريتر إلى أن نزرباييف يدعو الجميع إلى الالتفاف حول رئيس كازاخستان، " يدعو نور سلطان نزارباييف، جميع السكان إلى الالتفاف حول الرئيس الحالي، قاسم جومارت توكايف، من أجل التغلب على الأزمة وضمان سلامة البلاد".

المصدر: نوفوستي