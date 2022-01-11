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الصین: دور إيران في مفاوضات فيينا بناء جدا

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الصین: دور إيران في مفاوضات فيينا بناء جدا
Globallookpress
علم الصين
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أكد وانغ كوان، رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني أن طهران تؤدي "دورا بناء جدا" في المفاوضات من خلال تقديم أفكار جديدة وشاملة.

وقال وانغ في تصريح للصحفيين بعد اجتماع لممثلي القوى العالمية وإيران في الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا إن "الصين وإيران تعقدان محادثات دائمة خلال المفاوضات وتتبادلان وجهات النظر حول جميع قضايا المفاوضات".

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وأضاف أن "الصين تدعم بحزم مطالب إيران المنطقية في مجال الأنشطة النووية ما دامت لا تمثل خطر نشر الأسلحة النووية".

وأكد أن بلاده تدعم إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

المصدر: "إرنا"

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