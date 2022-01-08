إيران: الاتفاق في مفاوضات فيينا يقترب

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا علي باقري كني إن العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ.. مشيرا إلى أن الخلافات في المفاوضات تتقلص.

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