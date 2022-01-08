إيران: الاتفاق في مفاوضات فيينا يقترب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4ol
قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا علي باقري كني إن العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ.. مشيرا إلى أن الخلافات في المفاوضات تتقلص.
قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا علي باقري كني إن العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ.. مشيرا إلى أن الخلافات في المفاوضات تتقلص.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.