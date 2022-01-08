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إيران: الاتفاق في مفاوضات فيينا يقترب

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قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا علي باقري كني إن العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ.. مشيرا إلى أن الخلافات في المفاوضات تتقلص.

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