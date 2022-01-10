 
مباشر

بايدن يشيد بإطلاق السلطات الإثيوبية سراح سجناء سياسيين

أخبار العالم

بايدن يشيد بإطلاق السلطات الإثيوبية سراح سجناء سياسيين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s534

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بإطلاق سراح زعماء للمعارضة في إثيوبيا متعهدا يدعم حل يضع حدا للحرب في تيغراي، وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن أشاد خلال المحادثات الهاتفية بـ"رئيس الوزراء أبي على خلفية إطلاق سراح سجناء سياسيين عديدين مؤخرا"، مشيرا إلى أن الجانبين "بحثا في سبل تسريع وتيرة الحوار نحو وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه بالتفاوض، والطابع الملحّ لتحسين وصول المساعدات إلى كل أنحاء إثيوبيا، وضرورة معالجة هواجس حقوق الإنسان".

وقال إن بايدن اعتبر أن "الأعمال العدائية المستمرة، وبينها غارات جوية نفّذت مؤخرا، لا تزال تتسبب بسقوط قتلى مدنيين وبالمعاناة"، مجددا التأكيد أن الولايات المتحدة "ملتزمة العمل مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لمساعدة الإثيوبيين في التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا