الهند تبدأ بإعطاء جرعات معززة لمواجهة زيادة تفشي "أوميكرون"

اصطف موظفو رعاية صحية وأشخاص تزيد أعمارهم على ستين عاما وآخرون يعانون من مشكلات صحية، اليوم الاثنين، أمام مراكز تطعيم بجميع أنحاء الهند لتلقي جرعة ثالثة لمواجهة المتحور "أوميكرون".

وتوفرت الجرعات التي وصفتها الهند بـ"الاحترازية" وليست بالمعززة، مع تسجيل أكثر من 179 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين.

وفي حين لا يزال الذهاب للعلاج في المستشفيات منخفضا نسبيا، لكنه بدأ في الارتفاع في المدن الكبيرة المزدحمة كنيودلهي ومومباي وكلكتا.

وباتت الهند مستعدة الآن بشكل أفضل لمواجهة الجائحة مقارنة بالعام الماضي، عندما طغى المتحور "دلتا" على رواد المستشفيات للعلاج من الفيروس.

وعندما ارتفع عدد الإصابات بكورونا في مارس من العام الماضي، لم يكن سوى 1 بالمئة من سكان البلاد قد حصلوا على التطعيم.

وأدت البنية التحتية الطبية المتدهورة في الهند إلى وفاة الملايين.

وعززت الحكومة تدابير الرعاية الصحية منذ ذلك الحين وأضافت مزيدا من الأسرة إلى المستشفيات.

وحصل نحو 47 بالمئة من السكان على اللقاحات بشكل كامل.

المصدر: "أسوشيتد برس"