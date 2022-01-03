الهند تطعم المراهقين مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وانتشار المتحور "أوميكرون"

شرعت السلطات الصحية الهندية في تطعيم المراهقين في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، بينما بدأ المزيد من الولايات في فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة تصاعد الإصابات جراء متحور "أوميكرون".

وأعطت حكومات الولايات في جميع أنحاء الهند، جرعات في المدارس والمستشفيات ومن خلال مواقع التطعيم الخاصة وسط ارتفاع سريع في إصابات فيروس كورونا المستجد، لا سيما في المدن المكتظة بالسكان في البلاد.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند أكدت تسجيل أكثر من 33 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. وارتفع عدد الوفيات بمقدار 123، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 482 ألف حالة وفاة.

سجلت الهند حتى الآن ما يقرب من 35 مليون إصابة بكوفيد -19.

وتقول السلطات إنه حتى مع ارتفاع الحالات بسرعة، لم يرتفع عدد حالات العلاج في المستشفيات.

من جهته قال أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي، الأحد: "لا داعي للذعر".

تتركز الزيادة الحالية في الحالات، بما في ذلك حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، إلى حد كبير في مدن الهند الكبرى مثل دلهي والعاصمة المالية مومباي. أبلغت البلاد عن أكثر من 1700 حالة إصابة بأوميكرون، مع أكبر عدد من الإصابات في ولاية ماهاراشترا الغربية.

وفرضت العديد من الولايات قيودا جديدة، بما في ذلك حظر التجول الليلي، والحد من الجلوس في الحانات والمطاعم، وحظر التجمعات العامة الكبيرة.

وآخر ولاية فرضت مثل هذه القيود كانت ولاية غرب البنغال حيث أغلقت السلطات الأحد جميع المدارس والكليات.

المصدر: أسوشييتيد بريس