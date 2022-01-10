كازاخستان.. السلطات تنشر أدلة على ضلوع ومشاركة "إرهابيين دوليين" في أحداث آلما أتا الدامية

نشرت لجنة الأمن القومي في كازاخستان أدلة على مشاركة "إرهابيين دوليين" في أعمال الشغب والترهيب والاعتداء في مدينة ألما آتا.

وبحسب مصادر والبيانات والتحقيقات، فإن المسلحين أجرو اتصالات مع ممثلي المنظمات الإرهابية الدولية.

ونفذت القوات الأمنية اليوم الاثنين عملية خاصة واعتقلوا أعضاء خليتين متطرفتين، وفقا لمقر عملية مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن زعيمهم أجنبي مرتبط بمنظمات إرهابية دولية.

وعثر بحوزة المعتقلين أسلحة نارية وقنابل صوتية وذخيرة وكتابات متطرفة.

وترجح التحقيقات أن المسلحين كانوا أعضاء في "التنظيم الإسلامي الراديكالي جماعة التبليغ".

من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت نحو 8 آلاف مسلح جراء الأحداث، مضيفة أن عناصر الشرطة والقوات الأمنية قامت بضبط ومصادرة الأسلحة والمعدات التي بحوزتهم، والتي قاموا بنهبها.

المصدر: "سبوتنيك"