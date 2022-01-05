مصادر إعلامية: الرئيس الكازاخي يعتزم حلّ الحكومة الأربعاء

أكدت مصادر صحفية كازاخية أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف سيعلن حل الحكومة يوم الأربعاء، على خلفية احتجاجات أثارتها زيادة أسعار الغاز في البلاد.

وذكرت بوابة "Zakon.kz" نقلا عن مصادر مطلعة، أن "رئيس الجمهورية قاسم زومارت توكاييف يعتزم إعلان استقالة الحكومة في الصباح".

وأشارت البوابة في وقت سابق إلى أن "الاحتجاجات في ألما آتا انتهت تقريبا، ولم يتبق سوى مجموعات صغيرة من المحتجين في الشوارع".

وأعلن توكاييف في وقت سابق فرض حالة الطوارئ في ألما آتا ومنطقة مانغيستاو وسط احتجاجات على زيادة أسعار الغاز المنزلي.

ودعا الرئيس الكازاخي المتظاهرين في مانغيستاو إلى أن يظهروا استعدادهم للحوار.

وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة حكومية للنظر في المشكلة وإيجاد حل مقبول للطرفين لإحلال الاستقرار في البلاد".

ومؤخرا خرج الكثير من سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو بمقاطعة مانغيستاو في مسيرات احتجاجية مطالبين بخفض تعرفة الغاز.

المصدر: RT + وكالات