كازاخستان.. فرض حظر التجول في مدينتي ألما آتا ومانغيستاو

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حظر التجول في مدينتي ألما آتا ومنطقة مانغيستاو.

جاء في نص المرسوم الرئاسي: "فرض حظر التجول في منطقة مانغيستاو ومدينة ألما آتا من الساعة 11 مساء إلى 7 صباحا، ومنح إدارة مدينة ألما آتا الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمهورية للطوارئ".

وأضاف: "سيكون الدخول والخروج إلى ألما آتا ولمدة أسبوعين محدودا".

وتابع: "اتخاذ التدابير والقيود المرعية في حالات الطوارئ، ومنها تقييد حركة المركبات".

ويشمل المرسوم حظر التجمعات الترفيهية والرياضية وغيرها من الأحداث الجماهيرية وحظر الإضرابات.

كما قرر توكاييف مصادرة الأسلحة والذخيرة مؤقتا من الأفراد وحظر بيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والوسائل الخاصة والمواد السامة ووضع نظام خاص لتداول العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

المصدر: "تاس"