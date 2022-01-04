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رئيس كازاخستان يدعو المتظاهرين المطالبين بخفض أسعار الغاز إلى الحوار

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رئيس كازاخستان يدعو المتظاهرين المطالبين بخفض أسعار الغاز إلى الحوار
Sputnik
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قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إنه يجب على الذين خرجوا في مقاطعة مانكيستاو إلى الشارع للمطالبة بخفض أسعار الغاز، أن يظهروا استعدادهم للحوار.

وذكر الرئيس توكاييف، أنه تم تشكيل لجنة حكومية للنظر في المشكلة وإيجاد "حل مقبول للطرفين" لصالح نشر الاستقرار في البلاد.

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خلال أيام العطلة، خرج الكثير من سكان مدينتي جاناوزين واكتاو بمقاطعة مانكيستاو في مسيرات احتجاجية مطالبين بخفض سعر الغاز المسال.

وأضاف رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: "بدأت اللجنة الحكومية عملها في أكتاو. وهي مكلفة بإيجاد حل مقبول للطرفين من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا".

وأشار توكاييف إلى أنه تم إصدار تعليمات لهيئات حماية القانون، لضمان منع انتهاكات النظام العام.

وتابع الرئيس توكاييف: "يجب على المتظاهرين التحلي بالمسؤولية والاستعداد للحوار".

المصدر: نوفوستي

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