رئيس كازاخستان يقيل وزير الزراعة بسبب تضرر المزارعين من الجفاف

أقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، وزير الزراعة، سابرخان عمروف، اليوم السبت، قائلا إن وزارته لم تفعل ما يكفي لمعالجة تأثير الجفاف الذي أصاب المزارعين في عدة مناطق من البلاد.

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وقال الرئيس توكايف في اجتماع حكومي إن على الوزير عمروف التنحي لأن وزارته لم تتخذ إجراءات فعالة وسريعة لمساعدة المزارعين في مواجهة الجفاف.

وأضاف: "لم تتخذ السلطات المحلية ووزارة الزراعة القرارات الصحيحة والتدابير اللازمة، ونتيجة لذلك انتهى الأمر بمزارعينا في وضع صعب".

ويعاني المزارعون في مناطق من كازاخستان، الدولة المنتجة للحبوب، وفي دول آسيا الوسطى المجاورة، من ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار، مما أدى إلى جفاف المراعي وتسبب في خسائر متعلقة بقطاع تربية الماشية.

المصدر: رويترز