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وسائل إعلام نرويجية: اعتقال مواطن روسي بموجب بطاقة بحث من موسكو

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وسائل إعلام نرويجية: اعتقال مواطن روسي بموجب بطاقة بحث من موسكو
AFP ODD ANDERSEN
عناصر الشرطة النرويجية - أرشيف
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أكدت وسائل إعلام نرويجية أن السلطات الأمنية اعتقلت في ديسمبر الماضي مواطنا روسيا بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن موسكو، بتهمة تورطه بعملية احتيال على نطاق واسع.

وذكرت صحيفة Romerikes Blad أن "المطلوب البالغ 50 عاما لم يتم الكشف عن اسمه، واعتقل في 29 ديسمبر في مطار غاردرموين بالعاصمة أوسلو بناء على المعلومات الواردة من روسيا بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة واستخدم عقودا وهمية في عمليات احتيال واسعة النطاق تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دولار".

وأشارت إلى أنه "من المعروف أن الرجل يعيش في بلجيكا، وذهب إلى النرويج لغرض السياحة، وكان على قائمة المطلوبين منذ ربيع العام الماضي".

وقدمت الشرطة النرويجية التماسا للمحكمة لتوقيفه أربعة أسابيع، في انتظار تسليمه لروسيا، لكنها لم تحصل على تأييد المحكمة بعد.

وأشارت المحكمة إلى أنها "لا تملك أي معلومات عن أدلة إدانته ووثائق من المحاكم الروسية تشرح الجرائم المنسوبة إليه".

المصدر: "نوفوستي"

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