اعتقال روسي طعن امرأة في أوسلو

أكدت السفارة الروسية لدى النرويج توقيف أحد رعاياها بعد ما هاجم امرأة في محل تجاري وسط العاصمة أوسلو وطعنها بسكين.

وقالت السفارة الروسية في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الجمعة: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، تم يوم 17 يناير 2019 في أوسلو اعتقال مواطن روسي أقدم على طعن امرأة بسكين في متجر ".

وأضاف البيان أن السفارة "على اتصال مع أجهزة الأمن وتعمل على توضيح تفاصيل القضية".

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي باسم السفارة الروسية في أوسلو، تيمور تشيكانوف، في حديث لوكالة "تاس" أن "هوية الموقوف معروفة للسفارة".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الحادث حصل يوم أمس الخميس، ونقلت عن الشرطة قولها إن المهاجم يبلغ 20 عاما وينحدر من جمهورية باشكورستان (بشكيريا) الروسية ودخل أراضي البلاد عبر السويد المجاورة.

وأوضحت الشرطة أن المعتدي اختار ضحيته عشوائيا بين المتسوقين في أحد المحال التجارية في أوسلو وطعنها في الظهر بسكين كان بحوزته.

ونقلت المرأة المصابة إلى المستشفى بحالة خطرة.

وصنفت الشرطة النرويجية الهجوم بأنه عمل إرهابي، مستندة إلى إفادات الموقوف الذي اعترف بأنه خطط لتنفيذ ما وصفه بـ"عملية إرهابية" متوقعا أن يكون عدد الضحايا أكثر من واحدة.

المصدر: السفارة الروسية لدى النرويج + إنترفاكس