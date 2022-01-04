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"الدم بالدم".. موقع محسوب للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

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Mykhailo Polenok / Legion-Media
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ربطت قناة في "تلغرام" محسوبة على الحرس الثوري الإيراني بين تهديدات الحرس الثوري الأخيرة بالانتقام للفريق قاسم سليماني، ومقتل ضابطين إسرائيليين بسقوط مروحية أمس الاثنين.

وكتبت قناة "سباه قدس" (فيلق القدس) فجر اليوم الاثنين: "بعد أقل من 24 ساعة من نشر حساب الحرس الثوري على تويتر ووعده بالانتقام من القادة الأمريكيين والإسرائيليين، قتل ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي وطيار في سلاح الجو الإسرائيلي في حادث تحطم مريب"، مضيفة أن "السلطات الصهيونية منعت وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الحادث".

وختمت القناة منشورتها بعبارة "الدم بالدم".

وأمس الاثنين نشر حساب "تويتر" المنسوب للحرس الثوري صور غير واضحة لشخصيات تمت تصفيتها ثأرا للفريق سليماني، متوعدا بعملية ثالثة قريبا دون ذكر الأسماء وبالاكتفاء فقط بعبارة "الدم مقابل الدم".

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مصرع ضابطين في الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية قبالة حيفا

واليوم كشف الجيش الإسرائيلي عن اسمي القتيلين نتيجة تحطم المروحية أمس قرب حيفا، وهما الليفتنانت جنرال إيرز شاهاني، نائب قائد قاعدة عيزر وايزمان الجوية في رمات دافيد، والرائد تشين فوغل طيار مروحية في سرب "المدافعين عن الغرب" (193)، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة ضابط دورية في سلاح البحرية برتبة نقيب.

 المصدر: RT

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