 
مباشر

مسؤول إيراني يعلق على سبب الاحتكاكات على حدود أفغانستان مع جيرانها

أخبار العالم

مسؤول إيراني يعلق على سبب الاحتكاكات على حدود أفغانستان مع جيرانها
Globallookpress Hussain Ali
عناصر من قوات "طالبان" على الحدود الأفغانية الباكستانية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3pq

عزا مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية سبب اندلاع اشتباكات حدودية بين القوات الأفغانية وقوات كل من إيران وباكستان وتركمانستان في الآونة الأخيرة، إلى قلة احترافية حرس الحدود الأفغاني.

وكتب مدير قسم غرب آسيا بالخارجية الإيرانية رسول موسوي على صفحته الشخصية على "تويتر" أن الاشتباكات المحدودة التي حصلت على الحدود الافغانية مع كل من إيران وباكستان وتركمانستان خلال الأشهر الأخيرة، جاءت بسبب "التصرفات غير المهنية" لعناصر "طالبان" وعدم معرفتهم بالمنطقة الحدودية والحدود الرسمية.

إقرأ المزيد
اشتباكات بين حركة طالبان وحرس حدود تركمانستان
اشتباكات بين حركة طالبان وحرس حدود تركمانستان

وكانت وسائل إعلام أفغانية أفادت أمس بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحي حركة "طالبان" وحرس الحدود التركماني في إقليم جوزجان على حدود البلدين.

ووقعت حوادث مماثلة في ديسمبر الماضي، تورط فيها مسلحون من "طالبان" على الحدود الأفغانية الإيرانية، والأفغانية الباكستانية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا