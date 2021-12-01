طهران: احتواء التوتر على الحدود مع أفغانستان بعد اشتباكات بين القوات الإيرانية و"طالبان"

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اندلاع اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين حرس الحدود الإيراني وحركة "طالبان"، مشيرة إلى أنه تم احتواء التوتر بتنسيق بين الجانبين.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، إن "خلافا حدوديا" بين سكان محليين في محافظة سيستان جنوب إيران وولاية نيمروز شمال إيران تسبب بإطلاق نار على الحدود بين الطرفين.

وأعلن خطيب زاده أنه تمت إدارة الوضع واحتوائه بتنسيق بين حرس الحدود من كلا الجانبين.

وفي وقت سابق من الأربعاء أفادت وكالة "Aamaj News" الأفغانية، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على حدود أفغانستان مع إيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وقالت الوكالة إن الاشتباكات دارت في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال أفغانستان، مضيفة أن "طالبان" تمكنت من بسط السيطرة على بعض نقاط التفتيش لحرس الحدود الإيراني.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية اندلاع الاشتباكات بسبب "سوء فهم حدودي"، ونقلت عن مسؤولين "مطلعين" أن الأعمال القتالية مع "طالبان" توقفت، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة.

المصدر: "إرنا" + وكالات