"بوليتيكو": الجمهوريون واثقون من فرض مجلس الشيوخ عقوبات ضد "السيل الشمالي 2"

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي عن ثقتهم من أن أغلبية أعضاء المجلس سيصوتون في يناير لصالح الموافقة على مشروع قانون العقوبات ضد خط أنابيب "السيل الشمالي 2".

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع إلى أن المشروع اقترحه العضو في الحزب الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز.

وقال المصدر: "سنفوز في هذا التصويت بأغلبية ساحقة، 60 صوتا مطلوبة للموافقة على مشروع القانون، وبالتالي، من أجل الحصول على المبادرة التي قبلها مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريون إلى حشد دعم ما لا يقل عن 10 ديمقراطيين".

وأضاف: "عدد من الديمقراطيين يؤيدون مشروع القانون، كما يجب أن تتم الموافقة على المبادرة من قبل مجلس النواب، وبعد ذلك سيتم تقديمها للتوقيع عليها من قبل رئيس الدولة".

وأوضحت الصحيفة أن "مشروع قانون كروز يلزم واشنطن بفرض عقوبات على خط الأنابيب في غضون 15 يوما من الموافقة عليه، كما يسمح للكونغرس بالتصويت لإعادة فرض القيود إذا قرر الرئيس الأمريكي رفعها".

ووفقا لمشروع القانون "سيتم فرض قيود على المنظمات المسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل خط أنابيب الغاز وعدد من موظفيها، وحظر دخول الولايات المتحدة، وتجميد الأصول وحظر تعامل المواطنين أو الشركات الأمريكية مع المدرجين في القائمة السوداء".

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر الماضي على النظر في مشروع قانون العقوبات الذي يتطلب التصويت عليه في موعد أقصاه 14 يناير.

المصدر: "تاس"