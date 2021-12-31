واشنطن: المفاوضات مع روسيا ستشهد توافقات وتناقضات

كشف مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية أن محادثة الرئيسين الروسي والأمريكي خلصت إلى أن المفاوضات بين موسكو وواشنطن ستشمل مجالات يمكن إحراز تقدم كبير فيها وأخرى يتعذر فيها الاتفاق.

وقال: "أقر الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن بأنه قد تكون هناك مجالات يمكننا فيها إحراز تقدم ملموس، ومجالات قد لا يكون فيها الاتفاق ممكنا، وستحدد المفاوضات القادمة بشكل أكثر وضوحا ملامح ذلك، وهذا هو الغرض من الدبلوماسية".

وأضاف: "خلال الأيام العشرة التي ستسبق المفاوضات مع روسيا سنواصل المشاورات المكثفة مع حلفائنا وشركائنا، وسنبلغ شركاءنا وحلفاءنا في الناتو والسلطات الأوكرانية بهذه المفاوضات".

الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "بلاده ستواصل مراقبة التطورات عن كثب على الحدود الروسية الأوكرانية".

وقال: "نعتزم مواصلة المراقبة عن كثب وانتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا والاستعداد لأي قرارات يتخذها الرئيس الروسي في نهاية المطاف. سنركز على الإجراءات وليس على الأقوال".

لهجة التفاعل بين الولايات المتحدة وروسيا

وشدد على أن "المحادثات بين الرئيسين تهدف إلى تحديد وتير التفاعل في المفاوضات المقبلة بين البلدين في جنيف حول الضمانات الأمنية".

وقال: "الغرض الأساسي من المكالمة بين الرئيسين كان في الواقع تحديد نبرة التواصل الدبلوماسي".

وأضاف: "حدد الرئيس جو بايدن مسارين في نهج الولايات المتحدة يعتمدان على الإجراءات الروسية في الفترة المقبلة، الأول هو المسار الدبلوماسي الذي يؤدي إلى التهدئة، والآخر هو أكثر تركيزا على الردع، بما في ذلك التكاليف الجسيمة التي تشمل التدابير الاقتصادية".

روسيا - الناتو

وأكد المسؤول الأمريكي أن "واشنطن لا تزال تعتقد أن الدول الأخرى لها الحق في اتخاذ قرارات الانضمام لحلف شمال الأطلسي على الرغم من وجهات نظر روسيا تجاه التوسع الإضافي المحتمل للناتو".

وقال: "القضية التي أثارتها موسكو حول الناتو موقفنا واضح تجاهها، ويتلخص في ضرورة أن تتخذ الدول قرارات سيادية وبالتشاور مع الحلف، وليس مع الآخرين".

المصدر: "تاس"