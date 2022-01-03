هاتف زينب قاسم سليماني يثير جدلا وانتقادا من مواقع معارضة لإيران
تعرضت ابنة اللواء الإيراني قاسم سليماني، لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هاتفها المحمول.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزينب سليماني، وهي تحمل في يدها هاتف "آيفون"، من صنع الولايات المتحدة الأمريكية.
وانتقد البعض، هذه الصورة، لافتين إلى تصريحات زينب سليماني المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتهمها أيضا باغتيال والدها اللواء قاسم سليماني.
زينب ابنة قاسم سليماني تحمل الهاتف الأمريكي وتهدد في ذكرى مقتل والدها:— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@election2020P) January 3, 2022
أقول للأمريكان والله والله لن ننسى دماء والدي. pic.twitter.com/c83yWW41ZQ
تصاویر زینب سلیمانی و گوشی در دستش خبر ساز شده، برخی نیز سخنان او درباره انتقام سخت و سنخیتش با گوشی اپل را به نقد کشیدهاند— وحید هِرُوآبادی (@vahidhdi) January 3, 2022
پن: پیش از این آیتالله خامنهای نیز درباره گوشیهای لوکس آمریکایی نیز سخنرانی کرده بود pic.twitter.com/kFIt2YOZw7
وقال السياسي والإعلامي الإسرائيلي إدي كوهين، تعليقا على الصورة: "زينب سليماني تحمل تلفون من صناعة أمريكا التي قتلت أبيها، كيف ضد الاستكبار يا عيني؟".
زينب سليماني تحمل تلفون امريكي صناعة ماما امريكا التي قتلت إبيها الشيطان الأكبر امريكا.— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 3, 2022
كيف ضد الاستكبار يا عيني ؟؟؟
الصورة من امس pic.twitter.com/7H3uxi27g5
تصاویر زینب سلیمانی و گوشی در دستش خبر ساز شده، برخی نیز سخنان او درباره انتقام سخت و سنخیتش با گوشی اپل را به نقد کشیدهاند— وحید هِرُوآبادی (@vahidhdi) January 3, 2022
پن: پیش از این آیتالله خامنهای نیز درباره گوشیهای لوکس آمریکایی نیز سخنرانی کرده بود pic.twitter.com/kFIt2YOZw7
المصدر: RT
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