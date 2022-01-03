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هاتف زينب قاسم سليماني يثير جدلا وانتقادا من مواقع معارضة لإيران

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هاتف زينب قاسم سليماني يثير جدلا وانتقادا من مواقع معارضة لإيران
AFP
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تعرضت ابنة اللواء الإيراني قاسم سليماني، لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هاتفها المحمول.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزينب سليماني، وهي تحمل في يدها هاتف "آيفون"، من صنع الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقد البعض، هذه الصورة، لافتين إلى تصريحات زينب سليماني المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتهمها أيضا باغتيال والدها اللواء قاسم سليماني.

وقال السياسي والإعلامي الإسرائيلي إدي كوهين، تعليقا على الصورة: "زينب سليماني تحمل تلفون من صناعة أمريكا التي قتلت أبيها، كيف ضد الاستكبار يا عيني؟".

المصدر: RT

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