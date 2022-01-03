فوتشيتش: صربيا ستواصل الحرص على صداقتها مع روسيا والصين

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده تحرص على علاقاتها الودية مع روسيا والصين وستواصل المحافظة عليها.

وأضاف فوتشيتش، في حديث مع الصحفيين اليوم: "تقف صربيا على الطريق الأوروبي. لدينا علاقات جيدة للغاية مع الأصدقاء - روسيا والصين والهند والعديد من الدول الأخرى في العالم. سنواصل المحافظة على هذه الصداقة والحرص عليها".

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تتضمن السياسة الخارجية لصربيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو وبكين. لكن موقف بلغراد هذا، يثير اعتراضات في الغرب.

تم التلميح لصربيا في عدة مناسبات، أن التكامل الأوروبي ممكن فقط إذا تم استيفاء شرطين: الاعتراف باستقلال كوسوفو، وإنهاء العلاقات الودية مع روسيا. وتلوم دول الغرب، في السنوات الأخيرة، صربيا لتعاونها النشيط مع الصين.

المصدر: تاس