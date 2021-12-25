 
مباشر

صربيا تتسلم أنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات

أخبار العالم

صربيا تتسلم أنظمة
Sputnik VIKTOR TOLOCHKO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1cz

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تسلمت أنظمة "كورنيت" الصاروخية الروسية الصنع المضادة للدبابات.

وقال الرئيس في حديث للتلفزيون الصربي، يوم الجمعة: "اليوم وصلت إلى صربيا أفضل صواريخ مضادة للدروع في العالم، وهي صواريخ "كورنيت". واشتريناها بسعر ممتاز ودفعنا سلفا".

وأضاف أن الأنظمة الصاروخية الجديدة تمثل "تعزيزا كبيرا للجيش الصربي. ويصبح جيشنا أقوى فأقوى كل يوم وأنا فخور بذلك".

إقرأ المزيد
بلغراد تشتري
بلغراد تشتري "بانتسير" الروسية وشويغو يؤكد تعزيز روسيا لدفاع صربيا

يذكر أن صربيا تعتبر أكبر مستورد للأسلحة الروسية في أوروبا، وخلال السنوات الأخيرة قدمت روسيا لصربيا 30 دبابة محدثة من نوع "تي 72 إم إس" و30 عربة مدرعة "بي إر دي إم-2" و7 مروحيات من نوع "مي 17" و"مي 35"، و6 مقاتلات من نوع "ميغ 29".

واشترت بلغراد كذلك بطارية من أنظمة "بانتسير" للدفاع الجوي، وأعربت عن رغبتها في شراء أنظمة "إس-400".

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا