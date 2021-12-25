صربيا تتسلم أنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تسلمت أنظمة "كورنيت" الصاروخية الروسية الصنع المضادة للدبابات.

وقال الرئيس في حديث للتلفزيون الصربي، يوم الجمعة: "اليوم وصلت إلى صربيا أفضل صواريخ مضادة للدروع في العالم، وهي صواريخ "كورنيت". واشتريناها بسعر ممتاز ودفعنا سلفا".

وأضاف أن الأنظمة الصاروخية الجديدة تمثل "تعزيزا كبيرا للجيش الصربي. ويصبح جيشنا أقوى فأقوى كل يوم وأنا فخور بذلك".

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يذكر أن صربيا تعتبر أكبر مستورد للأسلحة الروسية في أوروبا، وخلال السنوات الأخيرة قدمت روسيا لصربيا 30 دبابة محدثة من نوع "تي 72 إم إس" و30 عربة مدرعة "بي إر دي إم-2" و7 مروحيات من نوع "مي 17" و"مي 35"، و6 مقاتلات من نوع "ميغ 29".

واشترت بلغراد كذلك بطارية من أنظمة "بانتسير" للدفاع الجوي، وأعربت عن رغبتها في شراء أنظمة "إس-400".

المصدر: "نوفوستي"