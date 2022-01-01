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تقارير عبرية: الجيش الإسرائيلي قرر الرد الليلة على الصواريخ التي أطلقت من غزة

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تقارير عبرية: الجيش الإسرائيلي قرر الرد الليلة على الصواريخ التي أطلقت من غزة
Gettyimages.ru
الجيش الإسرائيلي
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت بأن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان أو ما تسمى "تل أبيب الكبرى".

وقالت مصادر إسرائيلية إنه يتوقع شن غارات على قطاع غزة الليلة وحصرها في إطار الرد لعدم الإنجرار إلى عملية أوسع.

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ونقلت قناة "ريشت كان" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن ما جرى يعتبر حادثا خطيرا، ولذلك سيكون هناك رد.

وصرح بأن تل أبيب لا يمكن أن تقبل بسياسة "البرق"، في إشارة منه لما يقال أن الصواريخ أطلقت بسبب الأحوال الجوية كما جرى في العامين الأخيرين.

وفي وقت سابق، عقد رئيس الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي جلسة تقييم مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبحث سبل الرد على الصاروخين اللذين سقطا صباح اليوم السبت في البحر قبالة تل أبيب.

ويأتي انعقاد الجلسة على الرغم من المعلومات التي نشرت وتفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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