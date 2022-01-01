الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة نحو البحر سقطا قبالة تل أبيب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن "رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في وقت سابق هذا الصباح تم رصد اطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض".

#عاجل في وقت سابق هذا الصباح تم رصد اطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقًا للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل انذارات أو أعمال اعتراض pic.twitter.com/1BI7Rg87pv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 1, 2022

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، لافتة إلى أنه يتم التحقق منها.

נפילת הרקטות באזור גוש דן: תיעוד הנפילה @hadasgrinberg



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المصدر: RT + "كان"