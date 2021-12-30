الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة حزما ويعتقل 25 فلسطينيا

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 25 فلسطينيا بينهم مدرسون آباء وأبناؤهم، وأسرى محررون من بلدة حزما قضاء القدس، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي حملة مداهمة واعتقالات من المنازل في بلدة حزما بالجملة، تخللتها عمليات استجواب وتحقيق ميدانية.

يذكر أن جرافات الجيش أقدمت، فجر الاثنين، على هدم 10 محلات تجارية في بلدة حزما، بحماية مشددة من قوات الشرطة، بزعم أن تلك المحلات التجارية توجد في منطقة تحت سيطرة بلدية القدس التابعة لإسرائيل.

وتتعرض بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.

المصدر: "عرب 48"