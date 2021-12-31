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ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ إسرائيلي لأرفع أوسمتها

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ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ إسرائيلي لأرفع أوسمتها
Reuters
ألمانيا تلغي خطط منح مؤرخ إسرائيلي إحدى أرفع جوائزها
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سحبت الخارجية الألمانية ترشيحها المؤرخ الإسرائيلي جدعون غرايف لأعلى وسام شرف في البلاد، على خلفية كتاباته التي نفى فيها تعرض مسلمي البوسنة للإبادة الجماعية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الجمعة بأن وزارة الخارجية سحبت ترشيحها لجدعون غرايف لنيل وسام الاستحقاق الألماني.

وكان غرايف عضوا بلجنة دولية من المؤرخين نشروا في يونيو الماضي تقريرا مطولا جاء فيه أن قتل الآلاف من المسلمين في سريبرينيتشا عام 1995 لا يعتبر إبادة جماعية.

والتقرير، الذي كلف زعيم صرب البوسنة المتشدد ميلوراد دوديك بوضعه، مرفوض على نطاق واسع من كثير من المؤرخين.

المصدر: أ ب

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