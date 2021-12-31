ثلوج متوقعة غداة حرائق أتت على مئات المنازل في كولورادو الأمريكية

تستعد ولاية كولورادو الأمريكية لتساقط كثيف للثلوج تحملها عاصفة عاتية غداة حرائق غابات مدمرة أججتها رياح قوية، أتت على مئات المنازل في الولاية غربي البلاد.

وأشارت دائرة الأرصاد الأمريكية إلى أنه من المتوقع تساقط ما يصل إلى 30 سنتمترا من الثلوج في بعض أنحاء الولاية، ومن المفترض أن تساهم في إخماد النيران، غير أنها يمكن أن تطرح تحديات جديدة تمثل خطرا على الأرواح خلال التنقل في بعض المناطق.

ولا تزال سحب الدخان تتصاعد من أنحاء عدة في سوبيريور، بعدما أججت الرياح حرائق في العديد من البؤر تاركة وراءها أحيانا منازل متفحمة إلى جانب بيوت سليمة لا تزال مزينة بأضواء عيد الميلاد.

واتت الحرائق على أكثر من 650 هكتارا من المساحات الخضراء في مقاطعة بولدر شمال غرب دنفر، كما دمرت فندقا ومركز تسوق ومجمعا سكنيا في سوبيريور، حيث لا تزال أوامر إخلاء المنازل قائمة.

وتعاني كولورادو ومناطق الغرب الأمريكي جفافا مستمرا منذ سنوات جعل مناطقها عرضة لحرائق الغابات.

المصدر: "أ ف ب"