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النيران تلتهم أكثر من 580 منزلا في دنفر الأمريكية

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النيران تلتهم أكثر من 580 منزلا في دنفر الأمريكية
Reuters
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أدت الرياح العاتية إلى إشعال حرائق في غابات تمتد على مساحات شاسعة، مما أدى إلى احتراق 580 منزلا على الأقل وإخلاء منازل أخرى في مدينة دنفر الأمريكية.

وأعلن حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس حالة الطوارئ بعد ظهر الخميس نتيجة للحرائق.

وقال جو بيلي، مأمور مدينة بولو، إن حوالي 580 منزلا دمرت بشكل كامل، كما احترق أحد الفنادق ومركز التسوق، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن إصابة واحدة، لكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الإصابات والوفيات بسبب سرعة الحرائق، مؤكدا أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن أشخاص مفقودين.

هذا ومن المتوقع، هبوب عاصفة شتوية كبيرة اليوم الجمعة، في كولورادو والتي يمكن أن تساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق إلى جانب درجات الحرارة الباردة ومستويات الرطوبة المرتفعة.

المصدر: axios

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