تقديرات: بريطانيا سجلت أكثر من مليوني إصابة بكورونا في أسبوع

رجح مكتب الإحصاء البريطاني أن أكثر من مليوني شخص في المملكة أصيبوا بكوفيد-19 الأسبوع الأخير قبل عيد الميلاد، حيث ثبتت إصابة شخص واحد بين كل 25.

وتشهد بريطانيا زيادة في الإصابات بالمرض بفعل متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، لكن الحكومة تأمل في أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بفضل برنامجها الشامل للتطعيم واحتمال أن تكون الأعراض الناتجة عن "أوميكرون" أقل شدة.

وكشفت تقديرات الجمعة، التي تغطي الأسبوع حتى 23 ديسمبر، أن "معدل الإصابة بكوفيد-19 في إنجلترا زاد إلى شخص من كل 25، مقارنة مع شخص من كل 35 بين 13 و19 ديسمبر".

وسجل أحدث تقدير لمعدل الإصابة في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية إصابة من كل 40 شخصا.

المصدر: "رويترز"